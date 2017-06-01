В Молдове впервые составили каталог лучших гостиниц
В Молдове впервые составили путеводитель по лучшим гостиницам. В каталог «Best Hotels of Moldova» вошли 57 отелей, которые отобрали в ходе строгого конкурса.
В Молдове впервые составили путеводитель по лучшим гостиницам. В каталог «Best Hotels of Moldova» вошли 57 отелей, которые отобрали в ходе строгого конкурса.
В путеводитель вошли шесть пятизвездочных отелей Кишинева. Ночь в Radisson Blu стоит три тысячи леев на человека, в Nobil Luxury (лакшири) — 2800.
В четырехзвездочных отелях цены немного ниже. Проживание в Berd’s Design Hotel (бэрдс дизайн хоутэл) стоит 2200 леев за ночь, в Jolly Allon — 2000 леев, в Western Plus Flowers 9вестэерн плас флауэрс) или City Park Hotel — полторы тысячи.
В трехзвездочных гостиницах, таких как Luna, MajАmi или Europa цены варьируются от тысячи до 1600 леев за ночь.
Качественные гостиничные услуги предоставляют и в других городах. Проживание в тираспольском отеле Россия обойдется в 1100 леев за ночь, в дубоссарской трехзвездочной гостинице Нистру — в 900 леев. Ночь в трехзвездочных гостиницах Комрата и Сорок стоит от 400 до 500 леев.
В прошлом году Молдову посетили почти три с половиной миллиона туристов, из них более 300 тысяч останавливались в отелях.