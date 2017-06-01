В Молдове впервые составили каталог лучших гостиниц

В путеводитель вошли шесть пятизвездочных отелей Кишинева. Ночь в Radisson Blu стоит три тысячи леев на человека, в Nobil Luxury (лакшири) — 2800.

В четырехзвездочных отелях цены немного ниже. Проживание в Berd’s Design Hotel (бэрдс дизайн хоутэл) стоит 2200 леев за ночь, в Jolly Allon — 2000 леев, в Western Plus Flowers 9вестэерн плас флауэрс) или City Park Hotel — полторы тысячи.

В трехзвездочных гостиницах, таких как Luna, MajАmi или Europa цены варьируются от тысячи до 1600 леев за ночь.

Качественные гостиничные услуги предоставляют и в других городах. Проживание в тираспольском отеле Россия обойдется в 1100 леев за ночь, в дубоссарской трехзвездочной гостинице Нистру — в 900 леев. Ночь в трехзвездочных гостиницах Комрата и Сорок стоит от 400 до 500 леев.

В прошлом году Молдову посетили почти три с половиной миллиона туристов, из них более 300 тысяч останавливались в отелях.