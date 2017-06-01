Собянин: молчуны не смогут повлиять на итоги голосования по реновации

«По уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным “за” или “против” включения дома в проект программы реновации. У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение “за” или “против” включения своего дома в проект программы реновации», — сказал мэр Москвы.

Он отметил, что по существующему порядку жители, воздержавшиеся от голосования, считались бы проголосовавшими «за» включение пятиэтажки в программу реновации. «И в принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов молчунов действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте», — добавил он.

Но в домах с низкой явкой, по его словам, правильно подсчитать голоса при таком подходе трудно.

«Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — “за”, 15% — “против”. Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки “за” 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — заявил Собянин.

О программе реновации

Всего для сноса было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысячи.

Пятиэтажный дом может попасть в программу реновации Москвы, если его техническое состояние неудовлетворительное и более 70% опрошенных жителей поддерживают участие в программе. Жители Москвы, чьи дома будут снесены в рамках реновации, получат квартиры такой же или большей общей площади.