Омская мэрия готова потратить до 780 тысяч рублей на День омича

«Основная идея мероприятия заключается в том, что омичи — социально активные, инициативные, неравнодушные граждане, способные сделать многое для родного города, добиться больших результатов и в благоустройстве, и в творчестве, и в спорте, и в других сферах. Мероприятие ориентировано на активных горожан, где каждый может проявить свои таланты или просто хорошо отдохнуть с пользой для себя и своих детей», — гласит техническое задание.

Подрядчику необходимо организовать работу двух сцен, стольких же сценических подиумов, 7 интерактивных площадок, провести концертно-театрализованную программу, творческие мастерские, спортивные состязания, детские игры, квесты, мастер-классы по различным видам национальных искусств.

Должно быть задействовано не менее трех творческих коллективов разных художественных форм: музыкальные ансамбли, театральные и танцевальные коллективы, программа должна содержать не менее 6 номеров.

Первая сцена размером не менее 9 м х 6 м будет иметь арочную крышу и портальные башни для размещения звуковой и световой аппаратуры, две лестницы по бокам и оформление юбкой по периметру. Перед ней разместят столы и стулья из пластика в количестве 9 штук и 150 штук соответственно. Вторая окажется почти аналогичной, но вдобавок получит пандус для беспрепятственного доступа инвалидов. В числе элементов оформления предусмотрен хэштег размером 2 на 2 метра, тантамареска и многое другое.

Одна из площадок будет оборудована мягким покрытием из резиновой крошки для проведения спортивной программы и детских игр (размер площадки: 5 м х 4 м; толщина покрытия не менее 20 мм).

Световое оборудование включает в себя 24 стробоскопа, 24 светильника и не менее 4 углекислотных конфетти-пушек с дальностью выброса не менее 10 м.

Начальная цена контракта составляет 780 тыс. рублей, торги состоятся 19 июня. Отметим, в 2016 году на праздник отвели более 983 тыс. рублей, но и программа тогда была обширней. Победителем аукциона тогда стал единственный участник — ИП Титоренко Владислав Николаевич. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является гендиректором ООО «Русская торговая компания» и ООО «Компания Мистер Хэлп», а также возглавлял общественную организацию «Лига профессиональных управленцев». Всего же в 2016 году ИП Титоренко заработал более 6 млн рублей на 17 контрактах администраций округов и департаментов омской мэрии по проведению различных культурных праздников.