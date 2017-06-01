Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
16:30 (мск), источник: KaliningradToday

Средняя зарплата в Калининградской области превысила отметку в 30 тысяч рублей

В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30429,1 рубля.

По сравнению с мартом 2016 года она увеличилась на 6,2%, по сравнению с февралем 2017 года — на 4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2017 года составила 102,7% к уровню марта 2016 года и 104% — к уровню февраля 2017 года.

В январе-марте 2017 года в крупных и средних организациях, без субъектов малого предпринимательства, работало 192,2 тысячи человек, в том числе штатных работников — 95,9%, на условиях совместительства — 1,6% и по договорам гражданско-правового характера — 2,5% от общего числа работающих.

В апреле 2017 года статус безработного получили 837 человек — на 597 человек или на 41,6% меньше, чем в апреле 2016 года. Размеры трудоустройства безработных в апреле 2017 года были на 89 человек, или на 15,8% меньше, чем в аналогичном месяце 2016 года, и составили 475 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Калининграда извинились за кишечную инфекцию в детском саду
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
Киев заявил о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит»
Захарченко: генерал МВД Лаушкин признался в передаче взятки
ВГТРК беспокоится за объективность Euronews
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем крутые «Лады» «Авто Mail.Ru» начинает онлайн трансляцию. И сегодняшняя тема обсуждения… «Лады». Да не простые, а весьма крутые. И быстрые
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Елена Исинбаева показала подросшую дочь Спортсменка впервые «вывела в свет» трехлетнюю Еву.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь