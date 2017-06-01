Средняя зарплата в Калининградской области превысила отметку в 30 тысяч рублей

По сравнению с мартом 2016 года она увеличилась на 6,2%, по сравнению с февралем 2017 года — на 4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2017 года составила 102,7% к уровню марта 2016 года и 104% — к уровню февраля 2017 года.

В январе-марте 2017 года в крупных и средних организациях, без субъектов малого предпринимательства, работало 192,2 тысячи человек, в том числе штатных работников — 95,9%, на условиях совместительства — 1,6% и по договорам гражданско-правового характера — 2,5% от общего числа работающих.

В апреле 2017 года статус безработного получили 837 человек — на 597 человек или на 41,6% меньше, чем в апреле 2016 года. Размеры трудоустройства безработных в апреле 2017 года были на 89 человек, или на 15,8% меньше, чем в аналогичном месяце 2016 года, и составили 475 человек.