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15:50 (мск), источник: dostup1.ru

Для Озерска и Снежинска нашли 25 потенциальных резидентов с проектами на 9,4 млрд

Реализация проектов позволит создать дополнительно более 1,8 тыс. рабочих мест.

Правительство Челябинской области нашло 25 потенциальных резидентов для Озерска и Снежинска (оба — ЗАТО) с проектами на 9,4 млрд рублей, которые будут реализованы при условии создания в этих моногородах территорий опережающего социально-экономического развития, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор Борис Дубровский.

«В качестве потенциальных резидентов ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск подобрано 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно более 1 тыс. 800 рабочих мест», — сказал он.

По словам Дубровского, инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗАТО Челябинской области, являются высокотехнологичными, импортозамещающими, экспортоориентированными и предполагают формирование современных конкурентоспособных производств. Других подробностей он не уточнил.

Он напомнил, что региональное правительство направило в Минэкономразвития России заявку на создание ТОСЭР в моногороде Верхний Уфалей. «На текущий момент для реализации в рамках ТОСЭР заявлено 12 проектов, соответствующих требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР. Количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР, 860. Объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, 1 млрд 950,7 млн рублей», — добавил Дубровский.

Глава региона отметил, что из 16 моногородов Челябинской области 11 находятся в горнозаводской зоне. В настоящее время разрабатывается стратегия пространственного развития моногородов с целью недопущения создания неконкурентной среды между существующими предприятиями и вновь создаваемыми. Также будет определяться специализация производств и целесообразности создания ТОСЭР, сказал Дубровский.

Ранее сообщалось, что все 16 моногородов Челябинской области могут претендовать на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития.

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