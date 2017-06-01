Для Озерска и Снежинска нашли 25 потенциальных резидентов с проектами на 9,4 млрд
Реализация проектов позволит создать дополнительно более 1,8 тыс. рабочих мест.
Реализация проектов позволит создать дополнительно более 1,8 тыс. рабочих мест.
Правительство Челябинской области нашло 25 потенциальных резидентов для Озерска и Снежинска (оба — ЗАТО) с проектами на 9,4 млрд рублей, которые будут реализованы при условии создания в этих моногородах территорий опережающего
Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор Борис Дубровский.
«В качестве потенциальных резидентов ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск подобрано 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно более 1 тыс. 800 рабочих мест», — сказал он.
По словам Дубровского, инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗАТО Челябинской области, являются высокотехнологичными, импортозамещающими, экспортоориентированными и предполагают формирование современных конкурентоспособных производств. Других подробностей он не уточнил.
Он напомнил, что региональное правительство направило в Минэкономразвития России заявку на создание ТОСЭР в моногороде Верхний Уфалей. «На текущий момент для реализации в рамках ТОСЭР заявлено 12 проектов, соответствующих требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР. Количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР, 860. Объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, 1 млрд 950,7 млн рублей», — добавил Дубровский.
Глава региона отметил, что из 16 моногородов Челябинской области 11 находятся в горнозаводской зоне. В настоящее время разрабатывается стратегия пространственного развития моногородов с целью недопущения создания неконкурентной среды между существующими предприятиями и вновь создаваемыми. Также будет определяться специализация производств и целесообразности создания ТОСЭР, сказал Дубровский.
Ранее сообщалось, что все 16 моногородов Челябинской области могут претендовать на получение статуса территории опережающего