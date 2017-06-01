Шувалов считает невозможным переход США к политике протекционизма

«Я надеюсь, что, поскольку политическая система США достаточно сложная, единолично принимать решения, наиболее важные для страны, практически невозможно, потому при этой сложной системе принятия решений невозможно будет проводить политику протекционизма, невозможно будет тем более переходить дальше от нее — к политике изоляционизма, это невозможно. Конечно же, США будут продолжать этот вектор, просто наверняка рядом с этим вектором будут создаваться стимулы для внутреннего производства, для тех людей, которые голосовали за Трампа, им нужны рабочие места, им нужны новые индустрии», — полагает Шувалов.

Он подчеркнул, что интересы России связаны в первую очередь с открытостью торговой политики.