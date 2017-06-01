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15:48 (мск), источник: RNS

Шувалов считает невозможным переход США к политике протекционизма

Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает невозможным переход США к политике протекционизма. Об этом он заявил в ходе сессии «Глобализация по-новому: каждый сам за себя?» в рамках ПМЭФ-2017.

Источник: Reuters

«Я надеюсь, что, поскольку политическая система США достаточно сложная, единолично принимать решения, наиболее важные для страны, практически невозможно, потому при этой сложной системе принятия решений невозможно будет проводить политику протекционизма, невозможно будет тем более переходить дальше от нее — к политике изоляционизма, это невозможно. Конечно же, США будут продолжать этот вектор, просто наверняка рядом с этим вектором будут создаваться стимулы для внутреннего производства, для тех людей, которые голосовали за Трампа, им нужны рабочие места, им нужны новые индустрии», — полагает Шувалов.

Он подчеркнул, что интересы России связаны в первую очередь с открытостью торговой политики.

«Я думаю, что изолироваться никак будет невозможно, какие-то новые импульсы по защите национальных производителей США, наверно, появятся, но мы со своей стороны с нашими партнерами по ЕАЭС, партнерами в Китае и других стран будем поддерживать развитие ВТО», — сказал Шувалов.

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