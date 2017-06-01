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15:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Зарплата в Перми выросла на 5,6%

ПЕРМЬ, 1 июня, ФедералПресс. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Перми (без малого бизнеса) в первом квартале 2017 года сложилась в размере 37 тыс. 705 рублей, сообщает Пермьстат.

По сравнению с январем-мартом 2016 года зарплата в городе выросла на 5,6%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 1,7% относительно января-марта 2016 года.

По данным предприятий и организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 апреля 2017 года суммарная задолженность в городе составила 16,8 млн рублей. Вся она сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий.

Численность работников, которым задолжали по зарплате в Перми, по данным Пермьстата, cоставляет 206 человек. Все они заняты в строительстве.

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