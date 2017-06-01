Зарплата в Перми выросла на 5,6%

По сравнению с январем-мартом 2016 года зарплата в городе выросла на 5,6%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 1,7% относительно января-марта 2016 года.

По данным предприятий и организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 апреля 2017 года суммарная задолженность в городе составила 16,8 млн рублей. Вся она сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий.

Численность работников, которым задолжали по зарплате в Перми, по данным Пермьстата, cоставляет 206 человек. Все они заняты в строительстве.