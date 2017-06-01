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16:31 (мск), источник: Sputnik.by

На виноградных улитках Беларусь заработала четыре миллиона долларов

МИНСК, 1 июн — Sputnik. На экспорте виноградных улиток Беларусь за последние пять лет заработала порядка четырех миллионов долларов, заявил журналистам в четверг глава Минприроды Андрей Ковхуто.

Источник: Sputnik.by

Беларусь в 2016-м экспортировала более 23 тысяч тонн растительной продукции, в том числе грибов, ягод и продуктов переработки — на сумму порядка 60 миллионов долларов.

«Даже экзотический может быть для нашей страны вид — виноградная улитка — за последние пять лет принес стране около $4 млн», — признался министр, однако не уточнил, какая страна активнее всего закупает белорусских улиток.

Виноградные улитки — излюбленное лакомство у многих гурманов. И если ее правильно вырастили и заботились о ней, то такой товар с удовольствием берут и сети магазинов, и рестораны и кафе.

Впрочем, виноградные улитки — не единственный экзотический для Беларуси предмет экспорта. Например, республика активно экспортирует в Россию креветки (в переработанном виде) и другие продукты питания, за что многие пользователи интернета активно шутят про «белорусских креветок».

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