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16:19 (мск), источник: Tengrinews

В структуру Нацбанка РК внесли изменения

Из структуры Нацбанка исключены департамент страхового надзора, управление инспектирования и представительство финансового регулятора в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в указе Президента РК от 26 мая 2017 года № 483, опубликованном на портале «Адилет».

Также департамент финансовой стабильности и рисков преобразован в департамент финансовой стабильности. Департамент рынка ценных бумаг — в департамент регулирования небанковских организаций.

Управление международного сотрудничества в департамент международного сотрудничества. Кроме того, создаются управление рисков и управление информационных угроз и киберзащиты.

Сообщается, что указ вводится в действие со дня его подписания.

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