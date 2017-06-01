В структуру Нацбанка РК внесли изменения
Из структуры Нацбанка исключены департамент страхового надзора, управление инспектирования и представительство финансового регулятора в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Из структуры Нацбанка исключены департамент страхового надзора, управление инспектирования и представительство финансового регулятора в России, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом говорится в указе Президента РК от 26 мая 2017 года № 483, опубликованном на портале «Адилет».
Также департамент финансовой стабильности и рисков преобразован в департамент финансовой стабильности. Департамент рынка ценных бумаг — в департамент регулирования небанковских организаций.
Управление международного сотрудничества в департамент международного сотрудничества. Кроме того, создаются управление рисков и управление информационных угроз и киберзащиты.
Сообщается, что указ вводится в действие со дня его подписания.