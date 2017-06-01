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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Таксы за причинение вреда окружающей среде увеличиваются в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ № 197 «Об изменении, признании утратившими силу указов Президента Республики Беларусь и их отдельных положений». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, документ исключает из нормативных правовых актов главы государства нормы, изложенные в Лесном кодексе.

Указом предусматривается увеличение таксы за сброс сточных вод в поверхностный водный объект с нарушением требований в области охраны окружающей среды и иным нарушением законодательства, что повлекло повышение температуры в контрольном створе поверхностного водного объекта. Также уточняются случаи применения повышающих коэффициентов при сбросе сточных вод в водные объекты.

Кроме того, устанавливается фиксированный размер такс для определения ущерба при деградации земель с применением повышающих коэффициентов с учетом их экологической значимости, вводится такса за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании одной тонны топлива мобильным источником выбросов в зависимости от вида сжигаемого топлива.

Указ увеличивает размер такс за незаконные рубку, удаление, изъятие и уничтожение деревьев или кустарников, кроме как в населенных пунктах. Эта норма также коснется выжигания сухой растительности, трав на корню (кроме газонов, цветников, лесной подстилки, живого напочвенного покрова), а также стерни и пожнивных остатков.

Документ позволит устранить неоднозначные подходы к применению норм указа от 24 июня 2008 года № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», предотвратить нежелательное изменение состояния водных ресурсов и обитающих в них биологических ресурсов, устранить противоречия в части определения ущерба при деградации земель.

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