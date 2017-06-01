Важно мигрантам из Молдовы в России: искать ли водителям новую работу

В России с 1 июня водители с иностранными водительскими удостоверениями будут отстранены от работы. Соответствующий закон был принят в 2013 году, но вступит в силу, по имеющейся информации, только с завтрашнего дня.

«Этот закон предусматривает, что те, кто хочет работать водителем на профессиональной основе, — это касается и граждан Молдовы, — могут начать или продолжить делать это только с водительскими правами Российской Федерации», — отметил Унгуряну.

По его словам, такой закон предусматривает защиту рынка конкретного государства.

«Иностранные граждане не теряют возможности получить российские водительские права. Не исключаю, что будут открывать соответствующие центры, где, в зависимости от страны, которую представляет иностранец, будет предоставляться возможность получить права, пройдя обучение или же просто заплатить пошлину», — сказал эксперт.

Ранее в российских СМИ писали, что органы, ответственные в этой стране за выдачу водительских прав, не признают методики подготовки водителей в ряде стран.