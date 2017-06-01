Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
У детей Сандры Буллок появился отец
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
18:47 (мск), источник: Sputnik.md

Важно мигрантам из Молдовы в России: искать ли водителям новую работу

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Действия России в отношении регистрации профессиональными водителями иностранных граждан вполне очевидны — страна защищает свой рынок, на что имеет полное право, сообщил в четверг корреспонденту Sputnik экономический эксперт из Молдовы Серджиу Унгуряну.

Источник: Sputnik.md

В России с 1 июня водители с иностранными водительскими удостоверениями будут отстранены от работы. Соответствующий закон был принят в 2013 году, но вступит в силу, по имеющейся информации, только с завтрашнего дня.

«Этот закон предусматривает, что те, кто хочет работать водителем на профессиональной основе, — это касается и граждан Молдовы, — могут начать или продолжить делать это только с водительскими правами Российской Федерации», — отметил Унгуряну.

По его словам, такой закон предусматривает защиту рынка конкретного государства.

«Иностранные граждане не теряют возможности получить российские водительские права. Не исключаю, что будут открывать соответствующие центры, где, в зависимости от страны, которую представляет иностранец, будет предоставляться возможность получить права, пройдя обучение или же просто заплатить пошлину», — сказал эксперт.

Ранее в российских СМИ писали, что органы, ответственные в этой стране за выдачу водительских прав, не признают методики подготовки водителей в ряде стран.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роковые красотки, которые принесли неудачу мужчинам в политике Молдовы
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
Киев заявил о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит»
Захарченко: генерал МВД признался в передаче взятки
В России придумали новые способы борьбы с тонировкой
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем крутые «Лады» «Авто Mail.Ru» начинает онлайн трансляцию. И сегодняшняя тема обсуждения… «Лады». Да не простые, а весьма крутые. И быстрые
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь