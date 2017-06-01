На ПМЭФ подписано соглашение по реализации Восточного выезда из Уфы

В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дороги.

«Автомобильные дороги Башкирии являются важнейшим элементом транспортной системы ПФО и России в целом. Сегодня мы идем курсом развития межрегиональных связей. В республике в 2014—2016 годы планомерно сформирован транспортный коридор, сдан обход микрорайона Затон с выходом на М-7 за счет средств, полученных от системы взимания платы “Платон”, построен мост через реку Белая. Строительство Восточного выезда из города Уфы — заключительный этап выхода на федеральные трассы М-5 и М-7. Восточный выезд из Уфы — это первый крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект на основе закона о концессионных соглашениях. Реализация проекта — это не только колоссальные инвестиции в экономику региона и огромный шаг в развитие транспортной инфраструктуры, а также и решение транспортной проблемы города на много лет вперед», — сказал Ильяс Муниров. Глава Минтранспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что проект станет украшением Уфы.