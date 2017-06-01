На ПМЭФ подписано соглашение по реализации Восточного выезда из Уфы

Как сообщили в Госкомтрансе РБ, в присутствии Максима Соколова — министра транспорта РФ, Рустэма Марданова — премьер-министра правительства Башкирии, Андрея Костина — президента-председателя правления банка ВТБ, концессионное соглашение подписали башкирский вице-премьер Ильяс Муниров и старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.
Стоимость строительства составит порядка 29 млрд рублей, срок концессии — 25 лет.
В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дороги.
«Автомобильные дороги Башкирии являются важнейшим элементом транспортной системы ПФО и России в целом. Сегодня мы идем курсом развития межрегиональных связей. В республике в 2014—2016 годы планомерно сформирован транспортный коридор, сдан обход микрорайона Затон с выходом на М-7 за счет средств, полученных от системы взимания платы “Платон”, построен мост через реку Белая. Строительство Восточного выезда из города Уфы — заключительный этап выхода на федеральные трассы М-5 и М-7. Восточный выезд из Уфы — это первый крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект на основе закона о концессионных соглашениях. Реализация проекта — это не только колоссальные инвестиции в экономику региона и огромный шаг в развитие транспортной инфраструктуры, а также и решение транспортной проблемы города на много лет вперед», — сказал Ильяс Муниров. Глава Минтранспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что проект станет украшением Уфы.
«Группа ВТБ обладает обширным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов совместно с российскими и международными партнерами и рассчитывает на эффективную работу с Башкортостаном по этому проекту. На текущий момент участие ВТБ Капитал в реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства в России обеспечило привлечение частных инвестиций на сумму свыше $10 млрд», — отметил Юрий Молчанов.