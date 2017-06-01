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16:48 (мск), источник: ИА Башинформ

На ПМЭФ подписано соглашение по реализации Восточного выезда из Уфы

УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В рамках Петербургского международного экономического форума Республика Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК) — дочерняя компания ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги. Это новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Источник: Reuters

Как сообщили в Госкомтрансе РБ, в присутствии Максима Соколова — министра транспорта РФ, Рустэма Марданова — премьер-министра правительства Башкирии, Андрея Костина — президента-председателя правления банка ВТБ, концессионное соглашение подписали башкирский вице-премьер Ильяс Муниров и старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.

Стоимость строительства составит порядка 29 млрд рублей, срок концессии — 25 лет.

В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дороги.

«Автомобильные дороги Башкирии являются важнейшим элементом транспортной системы ПФО и России в целом. Сегодня мы идем курсом развития межрегиональных связей. В республике в 2014—2016 годы планомерно сформирован транспортный коридор, сдан обход микрорайона Затон с выходом на М-7 за счет средств, полученных от системы взимания платы “Платон”, построен мост через реку Белая. Строительство Восточного выезда из города Уфы — заключительный этап выхода на федеральные трассы М-5 и М-7. Восточный выезд из Уфы — это первый крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект на основе закона о концессионных соглашениях. Реализация проекта — это не только колоссальные инвестиции в экономику региона и огромный шаг в развитие транспортной инфраструктуры, а также и решение транспортной проблемы города на много лет вперед», — сказал Ильяс Муниров. Глава Минтранспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что проект станет украшением Уфы.

«Группа ВТБ обладает обширным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов совместно с российскими и международными партнерами и рассчитывает на эффективную работу с Башкортостаном по этому проекту. На текущий момент участие ВТБ Капитал в реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства в России обеспечило привлечение частных инвестиций на сумму свыше $10 млрд», — отметил Юрий Молчанов.

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