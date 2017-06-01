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18:26 (мск), источник: ТАСС

Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ проработает вопрос о запрете проноса в салон самолета алкоголя из магазинов беспошлинной торговли (duty free), сообщил глава министерства Максим Соколов интервью телеканалу НТВ.

Источник: AP 2017

«Что касается сдачи в багаж алкогольной продукции, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить. Деятельность магазинов duty free, как правило, влияет на финансовую модель самих аэропортов, и инвесторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей страны или любой другой, конечно, рассчитывают в том числе на доходы от магазинов duty free», — сказал он на полях ПМЭФ-2017.

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«Насколько повлияет эта мера на деятельность магазинов duty free и на финансовые модели инвестиций аэропортов — должны слово сказать эксперты. Потом мы проработаем это вопрос на площадке Минтранса», — добавил министр.

В феврале транспортная полиция выступила с инициативой обязать пассажиров сдавать в багаж весь алкоголь, приобретенный в магазинах duty free, для предупреждения правонарушений на борту самолетов. Кроме того, транспортная полиция предложила максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Комментарии
7
Анатолий Архипов
А почему, если какая-то пьянь не умеет себя вести и орет после двух крышек выпитого, я должен страдать и лететь на трезвую голову, когда и так неспокойно? Кто буйный, пусть им справку дают, чтоб даже в дьютике не продавали. А я выпью и лечу молча спокойно.
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Анатолий Архипов
На самолетах западных авиакомпаний алкоголь вообще продают, а нашим лишь бы чего запретить. Ну запретите - будут нажираться в аэропорту, перед самолетом. Кому надо, тот найдет способ, чтоб не лететь трезвым.
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А Б
Только Минтранс РФ мог так решить вопрос о запрете проноса в салон самолета алкоголя из магазинов беспошлинной торговли. В цивилизованных европейских странах такого нет. Это ещё раз подтверждает тот факт, насколько РФ отстаёт в своём развитии от европейских стран.
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