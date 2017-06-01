Минтранс проработает вопрос о запрете проноса в самолеты алкоголя из duty free

«Что касается сдачи в багаж алкогольной продукции, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить. Деятельность магазинов duty free, как правило, влияет на финансовую модель самих аэропортов, и инвесторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей страны или любой другой, конечно, рассчитывают в том числе на доходы от магазинов duty free», — сказал он на полях ПМЭФ-2017.

Три года без права перелета

«Насколько повлияет эта мера на деятельность магазинов duty free и на финансовые модели инвестиций аэропортов — должны слово сказать эксперты. Потом мы проработаем это вопрос на площадке Минтранса», — добавил министр.

В феврале транспортная полиция выступила с инициативой обязать пассажиров сдавать в багаж весь алкоголь, приобретенный в магазинах duty free, для предупреждения правонарушений на борту самолетов. Кроме того, транспортная полиция предложила максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.