АСВ опубликовало сведения о ходе инвентаризации имущества Татфондбанка

Конкурсный управляющий проводит инвентаризацию имущества банка на дату открытия конкурсного производства — 11 апреля 2017 года. 29 мая завершена проверка части имущества ТФБ — облигации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1». По итогам инвентаризации недостачи нет.

Напомним, 17 апреля Арбитражный суд признал Татфондбанк банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на «Агентство по страхованию вкладов».