В Украине подорожал «борщевой набор»

«В течение мая стоимость овощей борщового набора выросла на 43%, однако данный рост является типичным из-за фактора сезонности. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, также способствовали росту цен на овощи и фрукты», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Закупочные цены на молоко и бакалею, за исключением гречки, тоже были стабильными.