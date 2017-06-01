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17:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине подорожал «борщевой набор»

Цены на овощи борщового набора — капусту, картофель, морковь, свеклу и лук — в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем в связи с сезонным подорожанием этой продукции и неблагоприятными погодными условиями, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УАК).

Источник: Telegraf.com.ua

«В течение мая стоимость овощей борщового набора выросла на 43%, однако данный рост является типичным из-за фактора сезонности. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, также способствовали росту цен на овощи и фрукты», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Закупочные цены на молоко и бакалею, за исключением гречки, тоже были стабильными.

Согласно сообщению, в июне цены на овощи продолжат расти. Снижение цен на эту продукцию ожидается с третьей декады июня — начала июля.

Пресс-служба добавила, что ситуация на рынке мяса и бакалеи в июне существенно не изменится, колебание цен сохранится в пределах 3−4%.

Как сообщалось, согласно данным ассоциации «Украинская аграрная конфедерация», цены на овощи борщового набора в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом. Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом — до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

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