В Петербурге построят платные переезды на путях следования «Сапсанов» и «Аллегро»

Как сообщила пресс-служба городского правительства, власти города и «Санкт-Петербургская платная дорога» подписали соглашение о реализации инвестпроектов по развитию транспортной инфраструктуры в рамках ПМЭФ-2017. Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор компании Вадим Коваленко.

Объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей. Проезд по путепроводам будет платным. По словам губернатора, приведенным в сообщении, реализация проекта позволит отказаться от использования железнодорожных переездов на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро».

В 2015 году обозначилась проблема невозможности увеличения нагрузки на линии Петербург-Москва из-за неразвитости дорожной инфраструктуры. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга направлял заявки на федеральное софинансирование строительства трех путепроводов через железнодорожную линию московского направления в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России».

В настоящее время на железнодорожном участке от кольцевой автодороги до границы Петербурга, по которому следуют «Сапсаны», путепроводы через железнодорожные пути отсутствуют. Поэтому КРТИ неоднократно поднимал вопрос переноса даты запуска тактового движения или оптимизации графика движения поездов «Сапсан».

Указанные меры, по мнению КРТИ, необходимы, поскольку снижение пропускной способности наземных переездов автотранспорта на пути «Сапсанов» при запуске тактового движения «приведет к транспортным заторам на подходах к переездам».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» зарегистрировано в апреле 2017 года в Петербурге, основными видами деятельности указаны управление недвижимым имуществом, строительство авто- и железных дорог, мостов, тоннелей. Компанией владеет ООО «Платная дорога», которое, в свою очередь, принадлежит кипрской «Толлвэй Лимитед».