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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Мост через Керченский пролив соединит берега уже этой осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Пройти по мосту через Керченский пролив можно будет уже этой осенью, после установки главного пролета в Керчь-Еникальском канале, сообщил министр транспорта Максим Соколов, которого цитирует инфоцентр «Крымский мост».

Он рассказал, что в начале этого года был преодолен «экватор» строительства.

«Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту», — заявил Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строительство началось в апреле 2015 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>.

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