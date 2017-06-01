Мост через Керченский пролив соединит берега уже этой осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Пройти по мосту через Керченский пролив можно будет уже этой осенью, после установки главного пролета в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Пройти по мосту через Керченский пролив можно будет уже этой осенью, после установки главного пролета в
Он рассказал, что в начале этого года был преодолен «экватор» строительства.
«Осенью этого года после установления главного пролета в
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строительство началось в апреле 2015 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>.