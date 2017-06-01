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18:08 (мск), источник: Ежедневник.by

На бизнесмена Муравьева завели еще одно уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева, который в настоящее время отбывает срок в колонии.

Источник: Ежедневник.by

Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Следственным комитетом в отношении Александра Муравьева возбуждено уголовное дело по ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси. Согласно имеющейся информации, Муравьев способствовал уклонению от уплаты налогов четырем субъектам хозяйствования, которые занимались поставками на “Мотовело”», — рассказали в СК.

В ведомстве также отметили, что сумма причиненного бюджету ущерба на настоящий момент времени составляет не менее 350 тысяч деноминированных рублей.

«Следствием приняты меры к возмещению данного ущерба. Он частично возмещен», — добавила официальный представитель СК.

Напомним, в январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева суд приговорил к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: мошенничество (ч. 4 ст. 209 УК РБ), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и пособничество в совершении преступлений (ст. 16).

У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).

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