Футбольную базу на Верности реконструируют за 900 миллионов

В ходе подписания соглашения новый гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что задача — занять «пацанов» футболом. Количество учащихся в футбольной школе «Зенита» после перестройки должно вырасти с 250 до 500. А центральное поле предополагается привести в порядок настолько, чтобы получить лицензию третьего по значимости футбольного дивизиона страны — ФНЛ. Губернатор города Георгий Полтавченко, в свою очередь, заявил, что речь идет фактически о новом строительстве, хотя заявлено оно как реконструкция. Объем инвестиций составит 907 млн рублей.

Ранее стало известно, что ФК «Зенит» надеется заключить концессионное соглашение, в его рамках предполагается реконструкция объектов тренировочной базы на улице Верности, которая была построена в 1975 году.