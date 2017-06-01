Киев получил первые суммы штрафа от «Газпрома», — Петренко

Однако, сколько именно денег поступило, он не уточнил, но обещал обнародовать эту информацию позже и рассказал механизм взыскания штрафа.

«Уже сейчас арестовано определенное имущество “Газпрома”, которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Компании рабочие, действующие, которые имеют и денежные потоки и выплачивают дивиденды. Мы на этом не будем останавливаться, мы видим, что активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые принадлежали “Газпрому”, очевидно нет, поэтому будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и средства», — сказал Петренко.

Напомним, что Минюст Украины направил «Газпрому» постановление об аресте акций «Газтранзита» в рамках антимонопольного дела.