Трудовой кодекс Молдовы изменят: что нужно знать
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Правительство Молдовы внесло изменение в Трудовой кодекс республики.
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Правительство Молдовы внесло изменение в Трудовой кодекс республики.
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Согласно одобренным поправкам, работник при трудоустройстве будет получать коллективный трудовой договор, внутренний регламент, а также информацию о требованиях безопасности и здоровья.
Трудовой кодекс республики дополнят новой статьей, регулирующей понятие простоя: временную неспособность продолжения производственной деятельности учреждением, группой сотрудников или сотрудником. Возмещение времени простоя, вызванное причинами, не зависящими от работодателя или работника, производится в размере не менее 2/3 основного оклада в учреждении за единицу времени, установленную для работника, но не меньше размера минимальной заработной платы за единицу времени, за каждый час простоя. В случае простоя по вине работодателя он обязан возместить заработную плату работника. В то же время, если виноват сотрудник, ему не будут оплачены часы простоя.
Кроме того работодатель обязан бесплатно выдавать работнику свидетельство о его деятельности и заработной плате в учреждении.
Безработица по техническим причинам в течение одного календарного года не будет превышать четырех месяцев, а ежемесячная компенсация составит 50% от основного оклада.