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20:07 (мск), источник: Sputnik.md

Трудовой кодекс Молдовы изменят: что нужно знать

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Правительство Молдовы внесло изменение в Трудовой кодекс республики.

Источник: Sputnik.md
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В пресс-службе правительства республики пояснили, что в целях улучшения инвестиционного климата индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок на период выполнения обязательств работника, который отсутствует по неизвестным причинам.

Согласно одобренным поправкам, работник при трудоустройстве будет получать коллективный трудовой договор, внутренний регламент, а также информацию о требованиях безопасности и здоровья.

Трудовой кодекс республики дополнят новой статьей, регулирующей понятие простоя: временную неспособность продолжения производственной деятельности учреждением, группой сотрудников или сотрудником. Возмещение времени простоя, вызванное причинами, не зависящими от работодателя или работника, производится в размере не менее 2/3 основного оклада в учреждении за единицу времени, установленную для работника, но не меньше размера минимальной заработной платы за единицу времени, за каждый час простоя. В случае простоя по вине работодателя он обязан возместить заработную плату работника. В то же время, если виноват сотрудник, ему не будут оплачены часы простоя.

Кроме того работодатель обязан бесплатно выдавать работнику свидетельство о его деятельности и заработной плате в учреждении.

Безработица по техническим причинам в течение одного календарного года не будет превышать четырех месяцев, а ежемесячная компенсация составит 50% от основного оклада.

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