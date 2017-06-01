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19:45 (мск), источник: Известия.Ру

«Яндекс» закроет офисы в Киеве и Одессе

«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе. Об этом сообщает портал vc.ru, ссылаясь на представителя компании.

Источник: РИА "Новости"

«Все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

Он отметил, что сотрудники украинского офиса получат предложения переехать в филиалы компании в других странах.

Напомним, 16 мая глава Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В результате этого в стране запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к интернет-сервисам «Яндекс» и Mail.ru. Аудитория попавших под санкции ресурсов на Украине исчисляется десятками миллионов человек.

Комментарии
3
А Б
Яндекс поставлен перед фактом блокирования его ресурсов на территории Украины, поэтому иного выхода у его руководства просто нет. Что же касается Украины, то факт блокирования ресурсов другой страны на своей территории является ни чем иным, как ограничением свободы распространения информации.
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алексей кириллович
два самых фашистских города на планете киев и одесса
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Александр Романов
Это, конечно, обидно, но не смертельно. И по логике гибридной войны они должны были принять эти меры 3 года назад. Проснулись...))
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