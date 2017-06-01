«Яндекс» закроет офисы в Киеве и Одессе
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе. Об этом сообщает портал vc.ru, ссылаясь на представителя компании.
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе. Об этом сообщает портал vc.ru, ссылаясь на представителя компании.
«Все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.
Он отметил, что сотрудники украинского офиса получат предложения переехать в филиалы компании в других странах.
Напомним, 16 мая глава Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В результате этого в стране запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к