«Яндекс» закроет офисы в Киеве и Одессе

«Все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе», — заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

Он отметил, что сотрудники украинского офиса получат предложения переехать в филиалы компании в других странах.