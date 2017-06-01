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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Попова рассказала о запрете на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции в РФ, очевидно, будет продлен, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА Новости

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.

«Очевидно, он будет продлен», — сказала Попова журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая о вопрос о том, будет ли продлен запрет.

Речь идет о жидкостях с содержанием спирта более 28%, стоимость которых ниже розничных цен на крепкую алкогольную продукцию объемом пол-литра. Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также продукция, исключающая пероральное потребление.

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