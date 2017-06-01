Попова рассказала о запрете на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.

«Очевидно, он будет продлен», — сказала Попова журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая о вопрос о том, будет ли продлен запрет.