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19:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Яндекс» принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе — компания

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе после включения в санкционный список Украины; сотрудникам будет предложена работа в офисах компании в других странах, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

Источник: Reuters
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«Компания “Яндекс. Украина” включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам», — сказал Манджиков.

«Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах “Яндекса” в разных странах», — добавил он.

Ранее стало известно, что руководство социальной сети «ВКонтакте» решило закрыть офис в Киеве.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ограничительные меры ввели также в отношении компаний «Яндекс» и «Лаборатория Касперского».

Напомним, в представительстве соцсети «ВКонтакте» в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.

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