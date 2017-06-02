Волгоградская область в лидерах по объему освоенных инвестиций
По объему инвестиций Волгоградская область занимает по РФ 22 место и по ЮФО — 3 место.
По объему инвестиций Волгоградская область занимает по РФ 22 место и по ЮФО — 3 место.
В первом квартале текущего года Волгоградская область заняла 22 место в стране по объему инвестиций. По данным Росстата, в прошлом году регион был на 24 месте. Среди субъектов Южного федерального округа область осталась по данному показателю на почетном третьем месте.
Как пояснили в комитете в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, за
Среди наиболее крупных инвестиционных проектов завершенных в Волгоградской области в минувшем году: строительство комплекса глубокой переработки вакуумного газойля на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»; освоение ООО СП «Волгодеминойл» газонефтяных месторождений Доброе и Авиловское; открытие новой линии по отверждению бетонного покрытия методом «пропарки» на ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»; производство технических газов на ООО «Праксайр Волгоград»; промышленное производство по нанесению полимерного покрытия на стальной оцинкованный лист производительностью 120 000 тонн металлопродукции в год на ООО «Радугацинклист»; и введение второй очереди производства швейцарского концерна «Зика» по изготовлению добавок в бетон последнего поколения, которые позволяют ускорить строительные процессы, связанные с бетонированием, а также обеспечить повышенную прочность возводимых конструкций.