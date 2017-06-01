Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Экспортные пошлины нефть и нефтепродукты снижены в Беларуси с 1 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Республики Беларусь.

«Беларусь с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2017 года № 397», — рассказали в пресс-службе.

Собеседники агентства отметили, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 84 долларов до 80 долларов за одну тонну. Снижена также пошлина на прямогонный бензин с 46,2 долларов до 44 за тонну, а также на товарные бензины с 25,2 до 24 за тонну.

«Пошлина на легкие, средние дистилляты составила 24 доллара за одну тонну (была 25,2 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел», — добавили в Совмине.

В последний раз экспортная пошлина снижалась 1 мая.