В Краснодаре начали масштабный ремонт дорог

Как сообщала ГТРК «Кубань» ранее, в марте этого города губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром проехали по самым загруженным и разбитым улицам кубанской столицы. Тогда и было принято решение выделить средства на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт.

В списке на ремонт и улица Новороссийская. Сейчас идёт подготовительный этап.