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09:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре начали масштабный ремонт дорог

В краевой столице начали масштабный капитальный ремонт дорог. Техника уже на проблемных улицах. Первые в списке — это Кореновская, Кузнечная и Красных Партизан.

Как сообщала ГТРК «Кубань» ранее, в марте этого города губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром проехали по самым загруженным и разбитым улицам кубанской столицы. Тогда и было принято решение выделить средства на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт.

В списке на ремонт и улица Новороссийская. Сейчас идёт подготовительный этап.

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