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09:18 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев презентовал товарный знак «Сделано на Кубани» на форуме в Петербурге

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об официальном запуске нового товарного знака «Сделано на Кубани» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

Глава региона подчеркнул, что край прилагает максимум усилий для перехода от сырьевой экономки к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Кубань делает акцент на переработку сырья, мы стараемся максимально доводить продукт до конечного потребителя, на полки магазинов. И, конечно, мы вынуждены защищать, что производим. Товарный знак “Сделано на Кубани” позволит защитить не только кубанскую продукцию, но и кубанского сельхозпроизводителя от подделок», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Логотип в виде стилизованного подсолнуха разрабатывали московские специалисты. Регламент и условия выдачи знака качества сельхозпроизводителям еще разрабатываются, но, по словам губернатора, они будут максимально прозрачны и понятны.

«“Сделано на Кубани” — это прежде всего гарантия того, что товар качественный, действительно произведен в крае и отвечает всем требованиям, в том числе экологической безопасности», — подчеркнул он.

Также он отметил, что такой знак качества на упаковке станет не только дополнительным конкурентным преимуществом для кубанских производителей, но и ответом на запрос потребителей.

«Миллионы туристов ежегодно едут к Черноморскому побережью, пробуют продукцию, а затем ищут ее на прилавках в своих регионах. С появлением яркой эмблемы, лучшие кубанские товары легче будет найти на полках супермаркетов», — добавил Кондратьев.

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