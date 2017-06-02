В Краснодаре построят завод по производству сельхозоборудования

Протокол, определяющий взаимодействие краевой администрации и инвестора, подписали на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Сергей Алтухов и президент группы компаний PETKUS Марк Шольце.

Завод планируется открыть к 2019 году, инвестиции составят 65 млн рублей. Предполагается, что в год там будут выпускать до 500 единиц сельхозтехники.