В Краснодаре построят завод по производству сельхозоборудования
Немецкая компания PETKUS Technologie GmbH инвестирует в создание в Краснодаре предприятия по изготовлению оборудования для подготовки зерна и семян к посеву.
Немецкая компания PETKUS Technologie GmbH инвестирует в создание в Краснодаре предприятия по изготовлению оборудования для подготовки зерна и семян к посеву.
Протокол, определяющий взаимодействие краевой администрации и инвестора, подписали на Петербургском международном экономическом форуме
Завод планируется открыть к 2019 году, инвестиции составят 65 млн рублей. Предполагается, что в год там будут выпускать до 500 единиц сельхозтехники.
Соглашение предусматривает регистрацию компании в Краснодаре, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, сообщили в