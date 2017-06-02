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10:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре построят завод по производству сельхозоборудования

Немецкая компания PETKUS Technologie GmbH инвестирует в создание в Краснодаре предприятия по изготовлению оборудования для подготовки зерна и семян к посеву.

Источник: ЮГА.ру

Протокол, определяющий взаимодействие краевой администрации и инвестора, подписали на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Сергей Алтухов и президент группы компаний PETKUS Марк Шольце.

Завод планируется открыть к 2019 году, инвестиции составят 65 млн рублей. Предполагается, что в год там будут выпускать до 500 единиц сельхозтехники.

Соглашение предусматривает регистрацию компании в Краснодаре, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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