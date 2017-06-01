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1 июня, источник: РИА Новости

Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Covfefe»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Петербургское интернет-агентство LED Agency подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Covfefe» — слова, которое появилось в микроблоге в Twitter президента США Дональда Трампа в результате опечатки, говорится в пресс-релизе LED Agency.

Источник: РИА Новости
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В среду Трамп написал в Twitter: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage («освещение»). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

«Интернет-агентство LED Agency подало заявку на регистрацию товарного знака. Заявка подана по 30, 32, 35, 41 и 43 классу (международной классификации товаров и услуг — ред.) — то есть товарный знак может быть зарегистрирован в отношении кофе, безалкогольных напитков, рекламы и маркетинговых мероприятий, организации различных мероприятий, кафе, ресторанов, кейтерингов», — сообщает компания.

При этом LED Agency не раскрывает планы по использованию обозначения. «Covfefe как бренд обладает большим потенциалом, и мы непременно будем его использовать» — отметила PR-директор агентства Мария Комендантова, слова которой приводятся в релизе.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Молодцы ! Вот это хватка !!!
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