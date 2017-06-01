Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Covfefe»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Петербургское
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Петербургское
В среду Трамп написал в Twitter: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage («освещение»). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.
«Интернет-агентство LED Agency подало заявку на регистрацию товарного знака. Заявка подана по 30, 32, 35, 41 и 43 классу (международной классификации товаров и услуг — ред.) — то есть товарный знак может быть зарегистрирован в отношении кофе, безалкогольных напитков, рекламы и маркетинговых мероприятий, организации различных мероприятий, кафе, ресторанов, кейтерингов», — сообщает компания.
При этом LED Agency не раскрывает планы по использованию обозначения. «Covfefe как бренд обладает большим потенциалом, и мы непременно будем его использовать» — отметила