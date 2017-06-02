Банки окажут госуслуги

Источник: РИА "Новости"

К 15 декабря 2018 года в 80 регионах России заработают центры госуслуг на базе банков. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Предприниматели смогут получить в банках более чем 200 госуслуг, которые пока доступны только в многофункциональных центрах (МФЦ). Услуги будут бесплатными, как и сейчас. По словам экспертов, новация позволит банкам привлечь новых клиентов.

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В Минэке пояснили, что создание центров госуслуг формата «одного окна» на базе банков предусмотрено проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно проекту, к 15 июня 2017 года центры оказания госуслуг (ЦОУ) при банках откроются в пяти регионах России, к 1 февраля 2018 года — в 40. — В апреле проектным комитетом при правительстве утверждена разработанная Минэкономразвития модель организации и функционирования центров оказания услуг в регионах, — рассказали в Минэке. — В ее основе заложен механизм государственно-частного партнерства. ЦОУ будут организовываться в первую очередь на базе финансово-кредитных организаций. Это придаст новый импульс развитию системы оказания услуг для субъектов малого и среднего бизнеса за счет появления дополнительных точек доступа к соответствующим услугам в местах, характеризующихся высокой предпринимательской активностью. Пилотные регионы и перечень банков планируется определить в ближайшее время на основе поступивших предложений. В Минэке отметили, что в центрах госуслуг будут предоставлять не только услуги государственных и муниципальных властей, но и организаций инфраструктуры поддержки. Это услуги АО «Корпорация «МСП», финансово-кредитных, страховых, банковских организаций, а также органов и компаний, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.

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По данным Национального агентства финансовых исследований, каждый десятый россиянин (9%) планирует в перспективе нескольких лет открыть свое дело: 3% — в ближайшие три года и еще 6% — не ранее чем через три года. Более половины россиян (61%) полагают, что в их населенном пункте открыть собственный бизнес сложно, и только четверть (24%) из них придерживаются противоположного мнения. Чаще на трудности открытия своего дела сетуют жители сел (74%) и городов-миллионников (68%), реже — москвичи и петербуржцы (39%), а также те, кто проживает в городах численностью 50−100 тыс. человек (45%). — Открытие «единого окна» МФЦ в отделениях банков позволяет компаниям на одной площадке решать финансовые и нефинансовые вопросы, — отметил директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов. — Клиенты получают возможность пользоваться как госуслугами, так и банковскими продуктами, что существенно экономит их время. Для банка это в первую очередь расширение клиентской базы: клиенты, приходящие за услугами МФЦ, параллельно начинают пользоваться банковскими продуктами. По словам Андрея Возмилова, Бинбанк сейчас работает с пилотными проектами в регионах. К примеру, окно МФЦ уже открыто в офисе Бинбанка в Астрахани, в июне оно появится в Улан-Удэ, банк работает над организацией подобных пилотов в других городах.

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