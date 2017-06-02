Банки окажут госуслуги
К 2018 году в кредитных организациях появятся центры «одного окна».
К 2018 году в кредитных организациях появятся центры «одного окна».
К 15 декабря 2018 года в 80 регионах России заработают центры госуслуг на базе банков. Об этом «Известиям» рассказали в
В Минэке пояснили, что создание центров госуслуг формата «одного окна» на базе банков предусмотрено проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно проекту, к 15 июня 2017 года центры оказания госуслуг (ЦОУ) при банках откроются в пяти регионах России, к 1 февраля 2018 года — в 40.
— В апреле проектным комитетом при правительстве утверждена разработанная Минэкономразвития модель организации и функционирования центров оказания услуг в регионах, — рассказали в Минэке. — В ее основе заложен механизм
В Минэке отметили, что в центрах госуслуг будут предоставлять не только услуги государственных и муниципальных властей, но и организаций инфраструктуры поддержки. Это услуги АО «Корпорация «МСП»,
По данным Национального агентства финансовых исследований, каждый десятый россиянин (9%) планирует в перспективе нескольких лет открыть свое дело: 3% — в ближайшие три года и еще 6% — не ранее чем через три года. Более половины россиян (61%) полагают, что в их населенном пункте открыть собственный бизнес сложно, и только четверть (24%) из них придерживаются противоположного мнения. Чаще на трудности открытия своего дела сетуют жители сел (74%) и
— Открытие «единого окна» МФЦ в отделениях банков позволяет компаниям на одной площадке решать финансовые и нефинансовые вопросы, — отметил директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов. — Клиенты получают возможность пользоваться как госуслугами, так и банковскими продуктами, что существенно экономит их время. Для банка это в первую очередь расширение клиентской базы: клиенты, приходящие за услугами МФЦ, параллельно начинают пользоваться банковскими продуктами.
По словам Андрея Возмилова, Бинбанк сейчас работает с пилотными проектами в регионах. К примеру, окно МФЦ уже открыто в офисе Бинбанка в Астрахани, в июне оно появится в
— В течение всего
Также бизнесменам в центрах госуслуг при банках будет доступна подготовка договорной документации, оптимизация