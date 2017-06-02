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04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальний Восток получит новую энергию

На Дальнем Востоке планируют построить до 40 МВт автономных солнечно-дизельных энергоустановок. Об этом ИА «Дейта» сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Ряд соглашений, подписанных в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает строительство распределенной солнечной генерации.

Так, группа компаний «Хевел» подписала соглашение о взаимодействии с учреждением «Российское энергетическое агентство» и меморандум о взаимодействии с Агентством Дальнего Востока в рамках проекта по строительству автономных гибридных энергоустановок общей мощностью до 40 МВт.

«Строительство автономной генерации с использованием возобновляемых источников энергии — это, прежде всего, вклад в развитие территорий, — отметил генеральный директор группы компаний “Хевел” Игорь Шахрай, — Солнечно-дизельные установки позволяют до 50% снижать потребление дизельного топлива в отдалённых районах, где строительство магистральной сети экономически нецелесообразно».

«На территории Дальнего Востока много территорий, на которых использование возобновляемой энергетики оправданно не только экономически, но и сточки зрения надежности обеспечения поставок электроэнергии. Реализация подобных проектов будет способствовать опережающему развитию самых удаленных районов ДФО», — подчеркнул генеральный директор агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Напомним, в январе этого года в Забайкалье одна АГЭУ уже введена в эксплуатацию и теперь обеспечивает энергией 3 труднодоступных населенных пункта.

Альберт Тихомиров.

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