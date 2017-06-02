Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз: в регионе в ТОР «Михайловский» сейчас реализуются 16 профильных инвестпроектов, а накануне в Петербурге был подписан договор на создание семнадцатого — экспортно-ориентированного — инвестпроекта стоимостью более 10 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский:

— Мы уверенно наращиваем производство мясной продукции, в первую очередь — свинины. Хочу сказать, что сегодня два очень крупных проекта в ТОР «Михайловский» работают, — это «Мерси-Трейд» и «Русагро». «Мерси-Трейд» строит шесть свинокомплексов, «Русагро» — 10. После того, как они начнут работать, объем свинины в крае увеличится в 12 раз. Нам самим столько не съесть и поэтому это будет экспортно-ориентированный проект. Конечно больше всего ориентированный на Китай, — сказал он.

Напомним, планируется, что с новым инвестпроектом в ТОР «Михайловский» появятся порядка 500 вакансий на новом свиноводческом комплексе.