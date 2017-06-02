Инвесторы вложат в развитие острова Русский 50 млрд рублей
Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития территории.
Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития территории.
Концепцию развития острова Русский во Владивостоке утвердил
«Своё желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд рублей подтвердили 8 инвесторов. Чтобы эти проекты стартовали, и стартовали успешно, на Русском будет создана территория опережающего развития. Подписано соответствующее распоряжение Правительства РФ», — обозначил Александр Галушка.
Предполагается, что на острове Русском построят Центр международного сотрудничества, где, в том числе будет проводиться Восточный экономический форум.
Одним из ключевых направлений проекта станет развитие Дальневосточного федерального университета, планируется строительство второй очереди образовательного учреждения с новыми учебными корпусами, лабораториями, библиотекой. Кроме того, для студентов из стран
Ещё одна линия развития территории — это высокотехнологичные проекты. Среди них называются создание морского биотехнопарка, площадки для использования не только российских, но и иностранных высокотехнологичных систем, к примеру, роботехники, морской техники, беспилотных систем.
В ближайшие 2 года из федеральной казны на инфраструктурное развитие острова Русский будет направлено 3,8 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2016 года правительство России досрочно прекратило деятельность особой экономической зоны «Остров Русский» в связи с катастрофической неэффективностью. Изначально территорию презентовали как