Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
Скоро в Приморье приедут представители компании Accor Hotels.
Скоро в Приморье приедут представители компании Accor Hotels.
Появились первые потенциальные покупатели гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
— Нас, конечно, больше интересует иностранный бизнес. На конференции (в рамках Петербургского международного экономического форума — прим. ред.) присутствовала компания Accor Hotels, — сказал директор Инвестиционного Агентства Антон Родионов. — Ее
Напомним, отель Hyatt в центре Владивостока выставлен на торги, которые состоятся в середине июля через «Российский аукционный дом»: аукцион будет проходить на повышение, со стартовой ценой лота 4,13 миллиарда рублей.