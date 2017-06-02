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06:04 (мск), источник: VLADNEWS

​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке

Скоро в Приморье приедут представители компании Accor Hotels.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Появились первые потенциальные покупатели гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Например, скоро в Приморье приедут в качестве ознакомления с регионом представители компании Accor Hotels:

— Нас, конечно, больше интересует иностранный бизнес. На конференции (в рамках Петербургского международного экономического форума — прим. ред.) присутствовала компания Accor Hotels, — сказал директор Инвестиционного Агентства Антон Родионов. — Ее вице-президент по развитию Филипп Бон рассказал, что в ближайшее время представители приедут в Приморский край. Мы договорились, что они посмотрят гостинцу. В целом они проявляют интерес к региону.

Напомним, отель Hyatt в центре Владивостока выставлен на торги, которые состоятся в середине июля через «Российский аукционный дом»: аукцион будет проходить на повышение, со стартовой ценой лота 4,13 миллиарда рублей.

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