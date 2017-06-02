«Однушка» за полмиллиона: как изменились цены на аренду жилья в Астане

Проживающая в США казахстанка поделилась своим опытом: она пыталась снять квартиру в Астане через популярные сервисы Airbnb и Booking.com, но хозяева отменяли бронь, простодушно объясняя девушке, что «выставили не по той цене» или «не знают, какую цену поставить и ждут, какой спрос будет на ЭКСПО».

АСТАНА, 2 июн — Sputnik. Незадолго до начала ЭКСПО-2017 в Астане потенциальные гости столицы стали жаловаться на непонятную ситуацию с арендой жилья. Как известно, многие туристы и командировочные предпочитают снимать квартиру, но сейчас это сделать сложно — не из-за нехватки квартир, а потому что в предвкушении навара арендодатели держат квартиры и накручивают цены.

Рынок недвижимости летом: когда лучше искать квартиру и как будут вести себя цены

«В летний период в Астане всегда наблюдается рост цен на аренду недвижимости — обычно в пределах 20%. Уже сейчас, до начала сезона, мы отмечаем повышение стоимости аренды на 50−60%. Началось оно в районах, находящихся вблизи ЭКСПО, и цены продолжают расти. Рядом с ЭКСПО, в радиусе 5 километров, жилье сейчас снимают в основном иностранцы, они соглашаются на такие цены, возможно, для них это не очень дорого, плюс — удобно добираться до выставки», — рассказал специалист.

Он отметил, что пользователи социальных сетей «поднимают бунт» о ценах на аренду неспроста и привел интересные факты.

«Были случаи, когда однокомнатные квартиры со стоимостью аренды 120−130 тысяч тенге в месяц пытались сдать за 500 тысяч тенге. Владельцы верят, что они сдадут свои метры жилья даже за такие безумные деньги. В настоящее время двухкомнатная квартира в сегменте класса “комфорт” средней стоимостью около 150 тысяч тенге сдается за 300−340 тысяч тенге», — констатировал представитель агентства недвижимости.

В целом, по словам эксперта, на рынке аренды недвижимости свободных квартир сейчас предостаточно. Наибольшим спросом пользуются двух-трехкомнатные квартиры в сегменте комфорт-класса. Но выбирать квартиру нужно осторожно.

«Обращайтесь только к специалистам в сфере недвижимости. Ни в коем случае не к риелторам-одиночкам. Почему? Они зачастую не проверяют документы на квартиру, а также могут завысить стоимость, чтобы заработать комиссию», — пояснил он.

Интересно, что, по мнению профессионалов, международная выставка ЭКСПО никаким образом не влияет на стоимость покупки-продажи квартир.

«Это мы можем сказать с уверенностью. На рынок продажи/покупки влияют волны девальвации, возможная ревальвация, стоимость нефти и так далее. Но ЭКСПО такого влияния не оказывает», — заверил Ергазы Мусатаев.

Международная специализированная выставка ЭКСПО пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября этого года.