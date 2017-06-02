Красноярка засудила организацию микрозаймов за незаконное обогащение

Жительница Красноярска подала в суд на организацию микрозаймов, которая незаконно взяла с нее штраф в размере 64 тыс. рублей. Женщина через суд вернула свои деньги. Материалы дела опубликованы на официальном сайте Краевого суда.

Красноярка заключила договор с ООО «ЭкспертИнвест24» на получение займа в размере 6 тыс. рублей на срок 21 день под 730% годовых. Процентная ставка составила 2% в день. Из-за материальных трудностей она не смогла вернуть сумму с процентами в установленный договором срок, а погасила задолженность только через 6 месяцев. Сотрудники микрофинансовой организации начислили ей штраф в размере 64 тыс. рублей. Женщина выплатила штраф, но позже подала иск в суд.

По закону кредитор может взыскать с должницы расходы, связанные с ее розыском и возвратом взятых денежных средств. Но ответчик не смог предоставить доказательства этих действий в суде.

«Законных оснований для взыскания с должницы расходов на ее розыск не имелось, а взысканные с нее штрафные санкции являлись неосновательным обогащением компании», — говорится в материалах дела.

В результате истица отсудила 108 тыс. рублей. Ответчик попытался обжаловать решение, но суд второй инстанции оставил его без изменений.