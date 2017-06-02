Корпорация развития Приморья расторгла договор с инвестором игорной зоны

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Приморского края, в минувший четверг суд удовлетворил иск оператора игорной зоны к компании.

В корпорации агентству «Интерфакс — Дальний Восток» не уточнили причины такого решения.

В свою очередь губернатор Приморья Владимир Миклушевский на полях ПМЭФ сообщил агентству, что инвестор не выполнил условия договора.

«С одним из инвесторов, “Роял Тайм”, мы в суде расторгли договор, потому что он не выполнил условия инвестирования. По сути, за то время, которое ему было отведено по графику, он не вложил ни копейки. Эти участки мы снова выставим на аукцион. Но теперь, когда уже первое казино успешно работает, за счет бюджета создана инфраструктура, цена входа поднялась», — сказал В. Миклушевский.

Как сообщалось, в 2015 году ООО «Роял Тайм Приморье» заключило соглашение с ОАО «Корпорация развития Приморского края». Компания планировала возвести в игорной зоне интегрированный курорт «Феникс» с казино и гостиничным центром, куда войдут отели 3−5 звезд. Ожидаемый объем инвестиций составлял не менее $215 млн, общая площадь арендованных участков — более 151 тыс. кв. м.

Срок ввода в эксплуатацию первого отеля с казино на 320 номеров и развлекательного комплекса площадью 47,5 тыс. кв. м был намечен на ноябрь 2017 года. Завершение второго этапа строительства предполагалось в июне 2019 года, третьего — в конце декабря 2021 года.

ОАО «Корпорация развития Приморского края» является оператором игорной зоны «Приморье».

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино составила более 113 млрд рублей.