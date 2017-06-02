Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение березниковцев
Социальные выплаты получат 4492 человека, проживающие в аварийных домах.
Социальные выплаты получат 4492 человека, проживающие в аварийных домах.
Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Березниках. Эти средства направят на социальные выплаты 4492 жителям, чьи дома попали в зону вероятных разрушений
Соответствующее распоряжение в конце мая подписал
Напомним, сейчас на правом берегу Березников продолжается строительство микрорайона «Любимов». Часть семей уже переехали сюда из аварийного жилья. Планируется, что до конца года в новые дома заселят около 4,5 тысяч семей.