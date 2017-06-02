Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение березниковцев

Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Березниках. Эти средства направят на социальные выплаты 4492 жителям, чьи дома попали в зону вероятных разрушений из-за технологической аварии на калийном руднике.

Соответствующее распоряжение в конце мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отмечается на официальном сайте федерального Правительства, переселение жителей Березников проводится в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России». Она входит в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Напомним, сейчас на правом берегу Березников продолжается строительство микрорайона «Любимов». Часть семей уже переехали сюда из аварийного жилья. Планируется, что до конца года в новые дома заселят около 4,5 тысяч семей.