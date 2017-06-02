Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Выборы президента России в 2018 году перенесли на новую дату
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
08:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение березниковцев

Социальные выплаты получат 4492 человека, проживающие в аварийных домах.

Правительство России выделит 1,25 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Березниках. Эти средства направят на социальные выплаты 4492 жителям, чьи дома попали в зону вероятных разрушений из-за технологической аварии на калийном руднике.

Соответствующее распоряжение в конце мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отмечается на официальном сайте федерального Правительства, переселение жителей Березников проводится в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России». Она входит в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Напомним, сейчас на правом берегу Березников продолжается строительство микрорайона «Любимов». Часть семей уже переехали сюда из аварийного жилья. Планируется, что до конца года в новые дома заселят около 4,5 тысяч семей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как свежая рыба и карбид помогут в борьбе с медведкой?
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь