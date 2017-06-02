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06:45 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес

Президента MSD заинтересовало производство биодобавок из морских растений и животных.

В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес: на площадке Петербургского международного экономического форума встретились глава MSD International Кевин Али и губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Президента MSD заинтересовало предложение инвестировать в производство БАД в Приморском крае. Как рассказал ему глава региона, «Сейчас в Приморье мы пытаемся синтезировать БАДы, вытяжки из морских животных и растений. Это альтернативный способ разработки лекарственных препаратов. Он не везде в мире представлен, но у нас достаточно развит. Ранее мы вели переговоры с японцами, они запросили пробную партию, которая превышала объём годовых продаж во Владивостоке. То есть интерес есть. Все это уже действующее производство, которое можно посмотреть. Если провести клинические и предклинические испытания, как утверждают эксперты, эти БАДы могут в перспективе стать лекарствами».

«Мы инвестируем туда, где есть возможность развивать науку. В этой связи, если можем помочь в достижении ваших целей по развитию инноваций в регионе на базе ваших центров, с радостью поучаствуем», — ответил президент компании. Он рассказал о своей компании:

«Мы концентрируем внимание на инвестировании в три направления: клинические исследования, образовательные программы для медицинского персонала и обеспечение доступности инновации лекарств и вакцин. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики самых различных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других. Что касается онкологии, недавно вывели на рынок новый препарат, который изменил парадигму лечения рака во всем мире», — сказал Али.

Справка:

MSD является одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения, занимается созданием, разработкой, производством и реализацией инновационных рецептурных лекарственных препаратов, включая биологические, и вакцины. В России компания работает с 1991 года.

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