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06:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый туристический рейс из Владивостока в КНДР вызвал международный ажиотаж

Телефоны турагентства обрывают не только Россияне, но и жители Израиля, Венгрии, Азербайджана и Казахстана.

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Открывшийся совсем недавно туристический морской маршрут из Владивостока в КНДР вызывает ажиотаж у жителей самых разных стран мира. Как сообщил ИА PrimaMedia представитель турагентства «Амита», звонки поступают из таких стран как Израиль, Венгрия, Азербайджан и Казахстан.

— Я не понимаю, почему такой ажиотаж вызвал этот рейс, но нам уже звонят с разных концов планеты. Особенно интересуются путевками этнические корейцы — жители Казахстана. Чаще всего спрашивают «А правда всех пускают?» и «А можно сразу семьей?». Мы всем отвечаем, что можно и что пускают всех, кроме японцев, — рассказал представитель «Амиты».

Он добавил, что поездки в Северную Корею никогда не были во Владивостоке чем-то уникальным. Но, видимо, в связи с текущим вниманием мировой прессы к событиям вокруг страны, новый туристический продукт стал интересовать очень многих.

Стоимость путевки в КНДР из Владивостока (6 дней, 7 ночей, включая путь по морю) составляет 27 тысяч рублей. Большая часть этой суммы приходится на билет туда и обратно, а остальное, на обслуживание в Северной Корее. Программа пребывания состоит из следующих частей.

Вечером в первый день теплоход отходит от Владивостока. Утром второго дня он прибывает в Раджин, где туристы проходят все формальные процедуры пограничной проверки. Особое внимание пограничники уделяют фото— и видеозаписывающей аппаратуре.

После этого трансфер в отель и начало экскурсий: парк Хэан, монумент русским солдатам, картинные галереи, местная школа, где будет концерт детской национальной студии, магазин филателии и оранжереи цветов.

Сразу надо иметь ввиду, что все это происходит максимально организовано, никаких внеплановых походов, — говорит собеседник агентства.

После экскурсии по городу туристы выезжают на побережье в «Усадьбу рыбака». С третьего по шестой день они проживают там, имея возможность посетить некоторые природные достопримечательности, в том числе за дополнительную плату: посещение острова Пипха, морская прогулка к лежбищу ларг, посещение горы Сахян, откуда открывает отличный вид на Раджин.

Кроме всего этого туристы смогут отведать разнообразные морские деликатесы в сыром, вареном и жареном виде.

На шестой день группа выезжает с побережья в порт, где садится на паром и возвращается обратно.

Напомним, вой первый рейс между Владивостоком и Раджином теплоход Mangyongbong-92 совершил 18 мая. Правда его встреча прошла немного не так, как обычно встречают круизные лайнеры из других стран. И не удивительно, рейс действительно спорный с точки зрения некоторых государств. И все же прием судна во Владивостоке многим показался слишком «холодным». Сначала во время швартовки из-за «подозрительного пакета» начались антитеррористические мероприятия, и многие почетные гости и журналисты просто не смогли подойти к судну. Потом судно и вовсе отправили на рейд.

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