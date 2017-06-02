На проспекте Салавата Юлаева в Уфе расширяют развязку

Транспортный путепровод и развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди будут реконструированы. Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, заявку на разработку проекта подало управление по строительству уфимской мэрии.

Число полос на дороге будет увеличено до шести. Кроме того, будут переустроены заезды и съезды с путепроводы. По данным портала UfaTime.ru, на все работы может уйти до 35 миллионов рублей. Большую часть суммы выделит бюджет Башкирии.