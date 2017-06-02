Экспорт мяса из Казахстана резко упал

Как поясняется, производители повысили цены для иностранных потребителей на 35 процентов. На этом фоне общая стоимость экспорта мяса за первый квартал 2017 года сократилась на 25 процентов и сложилась в сумме 3,1 миллиона долларов.

Практически весь объем продукции, поставляемой на экспорт, забирает Россия — в текущем году это составило 94,5 процента, или 1,5 тысячи тонн. За 2016 год в российском направлении было отгружено порядка 70 процентов всего мясного экспорта РК. Однако продажи казахстанского мяса на российском рынке также сокращаются. За январь-март текущего года в РФ было продано на 15 процентов меньше мяса, чем год назад.

Упал экспорт и по другим направлениям: продажи в Таджикистан сократились в шесть раз в этом году, в Кыргызстан, Узбекистан и Китай за январь-март этого года не было продано ни одной тонны. Компенсировать падение продаж на внешних рынках за счет реализации местному потребителю не удалось, отмечают аналитики. Объем потребления мяса в текущем году вырос, но не существенно, всего на 2,6 процента. Для сравнения, в первом квартале прошлого года объем потребления мяса увеличился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За январь-март 2017 года казахстанцы купили порядка 229,6 тысячи тонн мяса, в том числе мяса птицы и пищевых субпродуктов.

Напомним, что в 2011 году в РК был принят проект развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота. Срок исполнения — с 2011 по 2015 год. Ожидалось, что принятые в рамках проекта меры позволят Казахстану нарастить экспорт мяса к 2016 году до 60 тысяч тонн, а в последующие пять лет — до 180 тысяч тонн мяса в год. В 2016 году Казахстан экспортировал в общей сложности менее 12 тысяч тонн мяса.