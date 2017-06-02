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07:14 (мск), источник: Tengrinews

Экспорт мяса из Казахстана резко упал

Продажи казахстанского мяса на внешних рынках падают. За первый квартал текущего года они упали на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Предприятия продали за рубеж всего 1,6 тысячи тонн мяса, сообщают аналитики Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

Как поясняется, производители повысили цены для иностранных потребителей на 35 процентов. На этом фоне общая стоимость экспорта мяса за первый квартал 2017 года сократилась на 25 процентов и сложилась в сумме 3,1 миллиона долларов.

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Практически весь объем продукции, поставляемой на экспорт, забирает Россия — в текущем году это составило 94,5 процента, или 1,5 тысячи тонн. За 2016 год в российском направлении было отгружено порядка 70 процентов всего мясного экспорта РК. Однако продажи казахстанского мяса на российском рынке также сокращаются. За январь-март текущего года в РФ было продано на 15 процентов меньше мяса, чем год назад.

Упал экспорт и по другим направлениям: продажи в Таджикистан сократились в шесть раз в этом году, в Кыргызстан, Узбекистан и Китай за январь-март этого года не было продано ни одной тонны. Компенсировать падение продаж на внешних рынках за счет реализации местному потребителю не удалось, отмечают аналитики. Объем потребления мяса в текущем году вырос, но не существенно, всего на 2,6 процента. Для сравнения, в первом квартале прошлого года объем потребления мяса увеличился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За январь-март 2017 года казахстанцы купили порядка 229,6 тысячи тонн мяса, в том числе мяса птицы и пищевых субпродуктов.

Напомним, что в 2011 году в РК был принят проект развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота. Срок исполнения — с 2011 по 2015 год. Ожидалось, что принятые в рамках проекта меры позволят Казахстану нарастить экспорт мяса к 2016 году до 60 тысяч тонн, а в последующие пять лет — до 180 тысяч тонн мяса в год. В 2016 году Казахстан экспортировал в общей сложности менее 12 тысяч тонн мяса.

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