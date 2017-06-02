На ремонт здания театра Афанасьева в Новосибирске потребуется 100 млн рублей, об этом сообщает портал «НН».

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова заявила, что с 5 июня начнется обследование здания кинотеатра на улице Горького. После будет определен необходимый объем ремонтных работ, которых необходимо выполнить для адаптации помещения под театр. Ожидается, что в помещении создадут два зрительных зала — основной на 250 зрителей и малый на 150 мест.

На реконструкцию здания уйдёт не менее 1,5 лет. В общей сложности, город планирует вложить в ремонт 50 миллионов рублей. Министерство культуры РФ, со своей стороны, пообещало добавить 50 миллионов рублей на техническое оснащение театра.

Напомним, компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», более 10 лет арендовавшая здание кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, проиграла судебные тяжбы мэрии Новосибирска. Суд постановил освободить здание в течение 10 дней, однако представители кинопрокатчика подали встречный иск, чтобы выиграть время на вывоз оборудования. По словам представителей «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», вывезти все оборудование за 10 дней невозможно.

«Освободим, скорее всего, к 1 июня», — рассказывал коммерческий директор компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов. Теперь же, после решения суда, кинопрокатчик обязан вывезти оборудование в установленный срок. Помещение кинотеатра займет «Театр Афанасьева».

Ранее мэр Анатолий Локоть попросил заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец поддержать на федеральном уровне Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.