Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
При падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра Красноярска
У детей Сандры Буллок появился отец
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
07:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На ремонт здания театра Афанасьева в Новосибирске потребуется 100 млн рублей

Ожидается, что на новой площадке театр примет зрителей уже в 2018 году.

На ремонт здания театра Афанасьева в Новосибирске потребуется 100 млн рублей, об этом сообщает портал «НН».

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова заявила, что с 5 июня начнется обследование здания кинотеатра на улице Горького. После будет определен необходимый объем ремонтных работ, которых необходимо выполнить для адаптации помещения под театр. Ожидается, что в помещении создадут два зрительных зала — основной на 250 зрителей и малый на 150 мест.

На реконструкцию здания уйдёт не менее 1,5 лет. В общей сложности, город планирует вложить в ремонт 50 миллионов рублей. Министерство культуры РФ, со своей стороны, пообещало добавить 50 миллионов рублей на техническое оснащение театра.

Напомним, компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», более 10 лет арендовавшая здание кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, проиграла судебные тяжбы мэрии Новосибирска. Суд постановил освободить здание в течение 10 дней, однако представители кинопрокатчика подали встречный иск, чтобы выиграть время на вывоз оборудования. По словам представителей «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», вывезти все оборудование за 10 дней невозможно.

«Освободим, скорее всего, к 1 июня», — рассказывал коммерческий директор компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов. Теперь же, после решения суда, кинопрокатчик обязан вывезти оборудование в установленный срок. Помещение кинотеатра займет «Театр Афанасьева».

Ранее мэр Анатолий Локоть попросил заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец поддержать на федеральном уровне Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Новосибирска рассказала о программе празднования Дня города
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Медведев одобрил проект о совместном кинопроизводстве РФ и Индии
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь