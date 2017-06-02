В Челябинске из-за долгов ограничат подачу воды в частный сектор Курчатовского района

В Челябинске из-за долгов ограничат подачу воды в частный сектор — в мэрии говорят, что должники уже получили уведомления о введении ограничений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, долг по частному сектору Курчатовского района составляет 3,4 млн рублей.

«В июне планируются работы по ограничению водоснабжения в частных жилых домах Курчатовского района. Здесь общий долг составляет 3,4 млн рублей. Все потребители в мае получили уведомления о введении ограничения услуг», — рассказали в управе.

Там отметили, что МУП «ПОВВ», как поставщик коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, вынуждено прибегать к крайним мерам.

«В частном секторе, в отличие от многоквартирных домов, есть право ограничивать не только водоотведение, но и водоснабжение. Если в домовладении отсутствует техническая возможность ограничения подачи ресурса, то воду отключат сразу, без предварительного ограничения», — уточняется в сообщении.

В МУПе также поясняют, что работы по отключению проводятся в точках подключения потребителей к централизованным сетям водоснабжения путем отсоединения трубы водоснабжения дома. Чтобы возобновить водоснабжение, потребителям придется не только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре отключения и подключения.

В сообщении также отмечается, что в целом жители частных домов Челябинска задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения более 40 млн рублей. В настоящее время неплательщиками числится 4,8 тыс. абонентов — это те, кто имеет задолженность за три и более месяцев.