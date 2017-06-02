Компанию «КрасАвиа» исключат из списка социально значимых предприятий

Краевые власти вынуждены акционировать авиакомпанию «Красавиа». Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания края.

Дело в том, что вступившие в силу изменения федерального законодательства обязали все государственные предприятия вести закупки по опредленным нормам.

«На формирование контрактов уходит минимум два месяца, и в таких условиях выполнять быстрые авиационные работы просто невозможно. Все сделки свыше 5 млн рублей подлежат согласованию с отраслевым министерством и агентством госзаказа. Даже если мы оперативно принимаем решения, то на это нужно от двух недель до одного месяца. Затем формируется график размещения заказа, на что уходит 10 дней, плюс еще 40 дней. А какой заказчик будет ждать? Мы опасаемся, что с “Красавиа” в итоге никто не будет работать», — пояснил министр транспорта Сергей Еремин.

Разрешить эту ситуацию возможно, если акционировать предприятие. При этом за краем предлагается сохранить полный пакет акций. Но первым этапом должно стать исключение «КрасАвиа» из списка социально значимых предприятий региона. Также министр пообещал, что если будет необходимо, то предприятие после акционирования вернут в список социально значимых. Также будет сохранено субсидирование перевозок по региональным маршрутам.