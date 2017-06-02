Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 2 июня: три тысячи домов
Почти три тысячи объектов остаются в Новосибирске без горячей воды по состоянию на 2 июня в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплотрасс, сообщает
Почти три тысячи объектов остаются в Новосибирске без горячей воды по состоянию на 2 июня в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплотрасс, сообщает
В 667 домах по зоне ТЭЦ-4 не будет горячей воды до 24 часов 9 июня. Под отключение попали объекты на улицах Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной, а также Красном проспекте (от площади Калинина до улицы Северной).
Без горячей воды остались 1545 объектов в Кировском и Ленинском районах. Под испытания попадают улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича,
В зоне котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) отключенными до 24 часов 8 июня остаются 85 домов на улицах Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева.
В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.
До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе
Плановые работы потребовали отключения от горячей воды 52 объектов. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошурникова, 53/1 и 53/2. Ремонтные работы в ТК (ул. Гоголя, 1) привели к отключению одного объекта до 20 часов 10 июня.
Устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет до 17 часов 2 июня. Один объект отключен до 17 часов 9 июня по адресу Северная, 21/2. Ремонт теплотрассы на участке улица Кошурникова — улица Лежена оставил без горячей воды 57 домов до 15 часов 2 июня. Еще пять объектов отключены до 20 часов 2 июня в связи с ремонтов теплотрассы на улице Грибоедова.
Горячей воды лишатся дома на следующих улицах: Планировочная, Котовского, Горская, Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.