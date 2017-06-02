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08:21 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 2 июня: три тысячи домов

Почти три тысячи объектов остаются в Новосибирске без горячей воды по состоянию на 2 июня в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплотрасс, сообщает пресс-центр мэрии.

Источник: AP 2017

В 667 домах по зоне ТЭЦ-4 не будет горячей воды до 24 часов 9 июня. Под отключение попали объекты на улицах Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной, а также Красном проспекте (от площади Калинина до улицы Северной).

С 1 июня гидравлические испытания начались по зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. Окончание испытаний на плотность и прочность намечено на 24 часа 12 июня.

Без горячей воды остались 1545 объектов в Кировском и Ленинском районах. Под испытания попадают улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, Бурденко, Бетонная, Мира, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Паласа, Северный проезд, поселок Затон, жилмассивы Северо-Чемской, Троллейный, Западный, Юго-Западный, Акатуйский, Чистая слобода.

Планово-предупредительные работы привели к отключению 569 домов. На 154 объектах участка котельной № 35 не будет горячей воды до 17 часов 3 июня. К ним относятся дома по улицам Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

В зоне котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) отключенными до 24 часов 8 июня остаются 85 домов на улицах Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева.

В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.

До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе планово-ремонтные работы ведутся в котельной № 15 по улице Лаврова. До 17 часов 10 июня отключено 12 объектов. Остановка работы котельной № 19 (ул. Техническая) привела к отключению горячей воды до 17 часов 7 июня.

Плановые работы потребовали отключения от горячей воды 52 объектов. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошурникова, 53/1 и 53/2. Ремонтные работы в ТК (ул. Гоголя, 1) привели к отключению одного объекта до 20 часов 10 июня.

Из-за аварийных работ от горячей воды отключены 65 объектов.

Устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет до 17 часов 2 июня. Один объект отключен до 17 часов 9 июня по адресу Северная, 21/2. Ремонт теплотрассы на участке улица Кошурникова — улица Лежена оставил без горячей воды 57 домов до 15 часов 2 июня. Еще пять объектов отключены до 20 часов 2 июня в связи с ремонтов теплотрассы на улице Грибоедова.

Кроме того, «СИБЭКО» напоминает, что с 5 июня начнет гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-2, которые продлятся до 10 июня.

Горячей воды лишатся дома на следующих улицах: Планировочная, Котовского, Горская, Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.

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