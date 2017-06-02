«Ямал» может стать базовым перевозчиком в Челябинской области

Соглашение подразумевает сотрудничество в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельскохозяйственной отрасли, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.

Как отметил губернатор Южного Урала, товарооборот между регионами в среднем составляет около 60 млрд руб.

«В рамках нового Соглашения есть место традиционным направлениям в поставках: металлопрокат, трубы, оборудование для нефтегазовой отрасли, стройматериалы, продукты питания. Но усиливается взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах», — добавил он.

Также стороны обсудили вопрос привлечения базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область. Им может стать авиакомпания «Ямал». Среди перспективных маршрутов для Челябинска отмечены Тюмень, Пермь, Оренбург, Омск, Самара, Сургут, Волгоград, Красноярск, Минеральные воды, Краснодар, Иркутск.