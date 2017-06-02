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08:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южный Урал зайдет крупнейшая строительная компания России

Объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будет строить Группа «ВИС».

Инвестор должен принять участие в реализации ряда значимых для региона проектов: строительстве высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», социальных объектов, инженерной инфраструктуры и реконструкции набережной реки Миасс, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе правительства.

Договор о стратегическом партнерстве с Группой «ВИС» был подписан на Петербургском экономическом форуме губернатором Борисом Дубровским и гендиректором строительной компании Игорем Снегуровым. У Челябинской области и Группы «ВИС» уже есть успешный опыт сотрудничества. В мае этого года компания выступила официальным партнером Форума УрФО по государственно-частному партнерству, который проводился в Челябинске.

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