На Южный Урал зайдет крупнейшая строительная компания России

Инвестор должен принять участие в реализации ряда значимых для региона проектов: строительстве высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», социальных объектов, инженерной инфраструктуры и реконструкции набережной реки Миасс, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе правительства.

Договор о стратегическом партнерстве с Группой «ВИС» был подписан на Петербургском экономическом форуме губернатором Борисом Дубровским и гендиректором строительной компании Игорем Снегуровым. У Челябинской области и Группы «ВИС» уже есть успешный опыт сотрудничества. В мае этого года компания выступила официальным партнером Форума УрФО по государственно-частному партнерству, который проводился в Челябинске.