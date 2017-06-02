Прокуратура не нашла нарушений на стройке ЖД-ветки в приморском поселке Смоляниново

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Дальневосточная транспортная прокуратура не нашла повода для вмешательства в ситуацию вокруг строительства в поселке Смоляниново в Приморье нового железнодорожного полотна. Как сообщила ИА PrimaMedia в официальном ответе старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Барсукова, в результате проверки по заявлению жительницы поселка, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено.

Напомним, жители поселка Смоляниново в Шкотовском районе Приморского края с февраля 2017 года наблюдают, как в паре десятков метров от границ их участков идет стройка нового железнодорожного полотна. Как сообщили жителям улицы Линейной, всего планируется построить восемь новых полос в дополнение к трем существующим. От края вновь создающейся насыпи до границы земельных участков остается в среднем от 15 до 20 метров. Как считает хозяйка дома № 37 по улице Линейной Ольга Ряса, жить здесь, когда закончится стройка, будет совершенно невозможно.

«Для уменьшения негативного влияния внешних факторов, в том числе, снижению шума от движения железнодорожного транспорта проектом предусмотрена замена звеньевого пути на бесстыковой, строительство шумозащитного экрана», — говорится в ответе прокуроров.

Уточняется, что Дальневосточным отделом Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной документации санитарно-эпидемологическим правилам и нормативам.

«В настоящее время ОАО “РЖД” проводит работу по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, включенные в схему территориального планирования, а также выкупа земельных участков (объектов недвижимости) у собственников», — отвечают в прокуратуре.

Учитывая вышеизложенное, оснований для принятия мер прокурорского реагирования Дальневосточной транспортной прокуратурой не установлено.